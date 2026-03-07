Haberler

Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi.

Nikah memuru A.A'nın da aralarında bulunduğu D.Ş, S.U, M.E, Ş.A. ve Y.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma doğrultusunda 28 Şubat'ta nikah memuru A.A'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 Mart'ta da 5 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüpheli nikah memuru A.A'nın evinde yapılan aramada, 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
