Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli uyardı: Durum ciddi, Türkiye hazır olmalı

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Kırklareli'nde Park Halindeki Minibüs Yangını

Kırklareli'nde Park Halindeki Minibüs Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınar Mahallesi'nde park halinde bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Pınar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Telefonundaki uygulama sayesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
img

TFF'de kritik karar
img

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.