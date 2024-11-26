Kırklareli'nde Park Halindeki Minibüs Yangını
Kırklareli'nin Pınar Mahallesi'nde park halinde bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Pınar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.