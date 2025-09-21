Haberler

Kırklareli'nde Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Bademlik Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sırasında araçta hasar meydana gelirken, yangının anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kırklareli'nde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Bademlik Mahallesi Gazi Evleri Sokak'ta park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Yangın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
