Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında C.K. idaresindeki otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA