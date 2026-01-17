Kırklareli'nde 'Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı' düzenlendi

Kırklareli'nde, Saadet Partisi İl Başkanlığınca "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi.

Kırklareli Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Kırklareli'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çalıştayda kentin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin birçok başlığın ele alınacağını belirten Tekir, ortak akılla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Programda, Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanı Mustafa Abdurrezzak da bir konuşma yaptı.

Çalıştaya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.