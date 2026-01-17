Haberler

Kırklareli'nde "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi

Kırklareli'nde 'Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından Kırklareli Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda, kentin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, ortak akılla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde, Saadet Partisi İl Başkanlığınca "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenlendi.

Kırklareli Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Kırklareli'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çalıştayda kentin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin birçok başlığın ele alınacağını belirten Tekir, ortak akılla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Programda, Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanı Mustafa Abdurrezzak da bir konuşma yaptı.

Çalıştaya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı