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Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

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Kırklareli Valiliği, artan sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Ateş yakılmaması ve çöplerin doğada bırakılmaması istendi.

Kırklareli Valiliği, artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının yangın riskini artırdığı bu günlerde en büyük gücün dikkat ve tedbir olduğu belirtildi.

Ormanlarda ateş yakılmaması ve çöplerin geride bırakılarak doğanın riske atılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak duralım, Yeşil vatanımızı birlikte koruyalım. 'Bir şey olmaz' dediğimiz ufak ihmaller, binlerce canı ve geleceğimizi küle çeviriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ormanları tehlikeye atan hiçbir eyleme taviz verilmeyeceğinin aktarıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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