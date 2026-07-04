Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde denize girilmesi iki gün yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girişler iki gün süreyle yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop