Kırklareli'nde Okul Kantinlerine Denetim

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesindeki okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyenik koşullarını kontrol etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Pınarhisar ilçesinde denetimlerde okul kantinlerindeki ürünleri kontrol ederek, paketli ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyenik ve muhafaza koşullarını inceledi.

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada okul kantinlerinin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Öğrencilerin daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri önemsediklerini ifade eden Karaca, asgari teknik hijyenik koşulların uygun olması yönünden kontrollerin yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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