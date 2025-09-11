Kırklareli'nde Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, belde ve köylerdeki okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasına 106 ekip ve 354 personel katıldı.

Uygulamada, 30 okul, 2 öğrenci yurdu, 33 metruk bina ve 80 umuma açık alan kontrol edilirken, 1528 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı, yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

Ayrıca 816 araç ve sürücüsü denetlenirken, uygulamalarda 180 paket kaçak sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ile 22 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.