Haberler

Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilere rüşvetle nikah kıyıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Nikah memurunun rüşvet alarak nikah işlemi yaptığı belirlendi.

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, nikah memuru A.A'nın iki yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydığı ve rüşvet aldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda nikah memuru A.A. ile hizmetli İ.T'nin de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli nikah memuru A.A'nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü gövde gösterisi

Tam da Galatasaray maçı öncesi olacak şey mi bu?
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi