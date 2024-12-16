Kırklareli'nde Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
Kırklareli Valiliği tarafından Kofçaz ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve güvenlik konuları ele alındı.
Kırklareli Valiliğince Kofçaz ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, Belediye Başkanı Levent Şenol, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi, bağımlılıkla mücadele, gıda israfının önlenmesi ve güvenlik konuları görüşüldü.
Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel