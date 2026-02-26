Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motokuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimde, Karayolları Trafik Kanunundaki değişiklikler ve güvenli motosiklet kullanımı ele alındı. Ayrıca, ramazan ayı dolayısıyla halk pazarında denetimler yapıldı.

Kırklareli'nde motokuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi personelince polisevinde düzenlenen programda motokuryelere "Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Güvenli Motosiklet Kullanımı" konusunda bilgi verildi.

Görevliler, motokuryelerin kask kullanmaları konusunda uyardı.

Ramazan denetimleri sürüyor

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında pazarda ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve saklanma koşullarını inceledi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba