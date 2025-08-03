Kırklareli'nde Meyve Bahçesinde Yangın

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İnece beldesi yakınlarındaki meyve bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü, ancak 3 dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Kırklareli'nde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

İnece beldesi yakınlarındaki meyve bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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