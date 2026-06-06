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Kırklareli'nde bir ayda 34 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde mayıs ayında düzenlenen denetimlerde 591 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 63 aranan kişi yakalandı ve 34 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 34 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 591 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aranma kaydı bulunan 63 şüpheli yakalanırken, 5 tüfek, 4 tabanca ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 34 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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