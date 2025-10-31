Kırklareli'nde KÖYDES Toplantısı Gerçekleştirildi
Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, köylerdeki yatırımlar değerlendirildi ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Turan, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çabaların devam edeceğini belirtti.
Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda köylerde yapılan yatırımlar değerlendirilerek, planlanan çalışmalar görüşüldü.
Turan, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel