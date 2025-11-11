Haberler

Kırklareli'nde Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Güncelleme:
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım'da başlayacak olan kış lastiği uygulamasının detaylarını açıkladı. Şehirlerarası taşımacılıkta kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

15 Kasım itibarıyla kış lastiği kontrollerinin başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 1959-2024 yılları arasında ilimizde kasım, aralık, ocak, şubat, mart ve nisan ayları içerisinde ortalama en düşük sıcaklığın 3,92 derece olduğu belirtilmiştir. İlimiz sınırları içerisinde karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla ilimiz geneli şehirlerarası karayollarında, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım 2025 ile 15 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
