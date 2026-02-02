Haberler

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitim bir gün süreyle askıya alındı. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

Kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

