Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan güme yıkıldı

Vize ilçesinde kaçak avcılıkta kullanılan avcı kulübesi (güme) yıkıldı, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde bir güme belirledi.

Ekipler, gümede yaptığı aramada, avcılıkta kullanılan ses yayın cihazı ele geçirdi.

Ekipler 2 şüpheli hakkında "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten işlem başlattı.