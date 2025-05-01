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Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkla Mücadele: 500 Metre Ağ Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkla Mücadele: 500 Metre Ağ Ele Geçirildi
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Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Kayalıköy Barajı'nda 500 metre misina ağı ele geçirildi. Ekipler ağa takılan balıkları suya bıraktı.

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 500 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayalıköy Barajı'na yasak olmasına rağmen ağ serildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, barajda serili olan 500 metre misina ağı topladı.

Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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