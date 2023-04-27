Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, işgücü piyasasına ilişkin aylık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yılın 3 aylık sürecinde iş ve meslek danışmanları tarafından 4 bin 640 bireysel danışmanlık ile 636 işveren danışmanlığı görüşmesi yapıldığını belirten Babalıoğullu, 1789 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildiğini kaydetti.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.