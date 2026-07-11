Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı'nda devam eden ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop