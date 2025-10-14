Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, İl Encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Encümen toplantılarının düzenli olarak yapıldığını ifade eden Turan, kentin gelişimini önemsediklerini kaydetti.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.