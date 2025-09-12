Haberler

Kırklareli'nde 'Huzurlu Okul Önleri' Uygulaması Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında okul çevrelerinde denetimler yaptı. Toplam 1528 kişi GBT sorgusunda kontrol edildi, 816 araç incelendi ve 6 sürücüye ceza kesildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince okul çevrelerinde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca belde ve köylerdeki okullarda gerçekleştirilen denetimlerde 1528 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı, 816 araç kontrol edildi.

Denetimlerde aranması bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli kusurları nedeniyle 6 sürücüye toplam 32 bin 501 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca okul çevrelerindeki metruk binalar ile umuma açık alanlarda da incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
