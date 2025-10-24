Kırklareli'nde Hükümlüler İçin Kütüphane Açıldı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphanede yaklaşık 5 bin kitap bulunuyor. Açılış törenine katılan Vali Uğur Turan, kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, müdürlük binasında yer alan kütüphanede farklı türlerde yaklaşık 5 bin kitap bulunuyor.
Açılış törenine Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir ile kurum müdürleri katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Turan ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.
Turan, Denetimli Serbestlik Müdürü Özdemir'den kütüphane hakkında bilgi alarak kitapları inceledi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel