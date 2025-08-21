Kırklareli'nde Hayırsever Şükrü Şahin'in Kur'an Kursu Açılışı Gerçekleşti

Kırklareli'nde, hayırsever Şükrü Şahin'in vefat eden eşi Zehra Şahin anısına yaptırdığı 4-6 yaş Kur'an kursu binası törenle açıldı. Törene katılan Vali Yardımcısı, milletvekilleri ve İl Müftüsü, dini eğitimin önemine vurgu yaptı.

Ulu Cami bahçesinde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Müftüsü Yusuf Eviş, hayırsever Şükrü Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Ekiz, konuşmasında, Kur'an kursu binasının hayırlı olmasını diledi.

Erken yaşta dini ve ahlaki eğitimin önemli olduğunu ifade eden Ekiz, hayırsevere yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

İl Müftüsü Eviş de Kur'an kursu binasının tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, dini ve hayri hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Dua edilmesinin ardından binanın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
