Kırklareli için soğuk hava uyarısı
Kırklareli Valiliği, hava sıcaklığının yarından itibaren hissedilir derecede düşeceğini açıkladı. Buzlanma, zirai don ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Kırklareli Valiliği, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasının beklendiği, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada, mevsim şartları nedeniyle buzlanma, zirai don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel