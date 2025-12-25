Kırklareli için soğuk hava uyarısı

Kırklareli Valiliği, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasının beklendiği, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, mevsim şartları nedeniyle buzlanma, zirai don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.