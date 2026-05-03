Haberler

Kırklareli'nde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde 67 hacı adayı kutsal topraklara düzenlenen törenle uğurlandı.

Kırklareli'nde 67 hacı adayı kutsal topraklara düzenlenen törenle uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Vali Uğur Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile hacı adayları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunarak dualar edildi.

Turan, konuşmasında, haccın duaların semaya yükseldiği ve kardeşliğin en derinden hissedildiği kutlu bir yolculuk olduğunu söyledi.

Hacı adaylarının yapacakları ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Turan, sadece kendileri için değil millet, vatan ve tüm insanlık için de dua etmelerini istedi.

Konuşmanın ardından hacı adayları uğurlandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız
Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu

Yayını izleyenler RTÜK'e seslendi