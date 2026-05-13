Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullanırken, yağmurun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağmurun azalmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran