Kırklareli'nde Gıda İşletmeleri Denetlendi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde fırın ve pastanelerde denetim yaptı. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihlerinin, hijyen koşullarının ve muhafaza şartlarının kontrol edildiği bildirildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel