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Eski eşi ve kızını öldürüp yaşamına son verdi

Eski eşi ve kızını öldürüp yaşamına son verdi
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Kırklareli'nde eski eşi tarafından silahla vurulan Çisem Çalkantı hayatını kaybetti, ağır yaralanan kızı Ö.N.K. de tedavi gördüğü hastanede öldü. Anne toprağa verildi, kızının da yanına defnedileceği belirtildi.

KIZI DA ÖLDÜ

Kırklareli'de eski eşi Y.K. tarafından silahla vurulan Çisem Çalkantı'nın (26) ardından kızı Ö.N.K. de sevk edildiği Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Çisem Çalkantı'nın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne götürüldü. Çalkantı için köy camisinde öğle namazının ardında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çisem Çalkantı'nın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ö.N.K.'nin de annesinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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