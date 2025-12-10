Kırklareli'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcı Yusuf Güler ile Kırklareli İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Güler, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Üsküp beldesinin Mehmet Çavuş Mahallesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerine 12 Aralık Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kesintiler, Yeni ve Deniz mahallelerinde 09.00-17.00, Mehmet Çavuş Mahallesi'nde ise 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.