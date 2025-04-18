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Kırklareli'nde Dil Festivali Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Dil Festivali Ödül Töreni Gerçekleştirildi
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Kırklareli'nde düzenlenen 'Dil Festivali 39 Projesi' kapsamında yapılan İngilizce şarkı, skeç ve konuşma yarışmalarının ödül töreninde, dereceye giren 210 öğrenci ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli'nde "Dil Festivali 39 Projesi" kapsamında İngilizce şarkı, skeç ve konuşma yarışmaları ödül töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yarışmalara 28 okuldan 210 öğrencinin katıldığını ifade eden Özefsun, yarışmaların bu yıl ikincisinin yapıldığını kaydetti.

Konuşmanın ardından öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, dereceye giren öğrenciler performanslarını sergiledi.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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