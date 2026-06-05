Haberler

Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte, ceza infaz personelinin adalet hizmetlerindeki önemi vurgulandı, başarılı personele belgeleri verildi.

Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, ceza infaz personelinin adalet hizmetlerinin etkin, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Kamu düzeninin korunması ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde özveriyle çalışan tüm personelin büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Turan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda insan odaklı ve rehabilitasyonu esas alan infaz anlayışının önemini vurguladı.

Vali Turan, adalet hizmetlerinin yürütülmesinde emeği bulunan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı yöneticilerine ve personeline teşekkür ederek, çalışanların Ceza İnfaz Personeli Günü'nü tebrik etti.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ise Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kutlu olmasını diledi.

İnfaz koruma memurlarının adalet sisteminin en temel halkalarından biri olduğunu ifade eden Saçlı, personelin bu zorlu ve onurlu görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Program, kentte düzenlenen spor müsabakalarında başarılı olan ceza infaz personeline başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

Aziz Yıldırım'dan seçime saatler kala ezber bozan Hakan Safi sözleri
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yalova'da kaybolan çocuk plajda ölü bulundu
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!