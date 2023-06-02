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Çalılık alanda çuval içerisinde bulunan parçalanmış ceset ekipleri harekete geçirdi

Çalılık alanda çuval içerisinde bulunan parçalanmış ceset ekipleri harekete geçirdi

Güncel Haberler

Kırklareli'nde çalılık alanda büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset bulundu. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARÇALANIP ÇUVALA KONULMUŞ

Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli 3. Sayfa Güncel Haberler

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