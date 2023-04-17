Kırklareli'nde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Tekcan Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartman boşluğunda biriken yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 15 kişi, dairelerinin pencere ve balkonlarından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.