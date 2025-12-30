Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa


Güncelleme:
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçe girişindeki asayiş kontrol noktasında incelemede bulunarak trafik güvenliği hakkında sürücüleri bilgilendirdi. Ayrıca, Kırklareli Üniversitesi'nde 'Suriye Devriminin Bir Yılı' konferansı düzenlendi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

Kaymakam Balaban, ilçe girişinde oluşturulan asayiş kontrol noktasında yürütülen trafik ve asayiş denetimlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle de sohbet eden Balaban, trafik güvenliği açısından tüm sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Balaban, personele görevinde başarı diledi.

KLÜ Rektörü Ak'a ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Eylem Yolsal Murteza'yı makamında kabul etti.

Murteza, ziyarette dernek çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin Rektör Ak'a bilgi verdi.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, otizm farkındalığını artırmaya yönelik akademik ve toplumsal çalışmaların üniversite açısından önem taşıdığını belirtti.

Ziyarette, dernek başkan yardımcıları Elçin Güngör, Mürsel Tekin, dernek üyeleri Nil Tekin ve Gürcan Zorlu da yer aldı.

"Suriye Devriminin Bir Yılı" konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde "Suriye Devriminin Bir Yılı" konferansı gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde, Kayalı Kampüsü Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Uğur Turan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile öğrenciler katıldı.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Suriye'de yaşanan siyasi, toplumsal, ekonomik süreçleri, devrimin bir yıllık seyri ile bölgesel ve uluslararası etkilerini değerlendirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
