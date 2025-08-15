Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Kavaklı Beldesi yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bazı tarım alanları ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kavaklı Beldesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı meyve bahçeleri ile tarım alanları zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
