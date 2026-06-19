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Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

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Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hasat edilmemiş buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürülen yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kavaklı beldesindeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle hasat edilmemiş buğday tarlasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ağaçlık alana sıçramadan söndürülen yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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