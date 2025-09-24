Haberler

Kırklareli'nde Ahilik Haftası'nda Huzurevi Ziyareti

Kırklareli'nde Ahilik Haftası'nda Huzurevi Ziyareti
Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gönüllü kuaför ve berberler huzurevi sakinlerinin saç bakımını yaptı. Yaşlılara karanfil ve hediyeler verildi.

Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Oktay Tok, gönüllü kuaför ve berberler huzurevini ziyaret etti.

Ziyarette, yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.

Ardından gönüllü kuaför ve berberler tarafından yaşlıların saç bakımları yapıldı.

Karakahya, AA muhabirine Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da huzurevini ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaşlıları hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Karakahya, "Onların yanlarındayız, biz onların yanlarında olmadıktan sonra yaşamamızın da bir anlamı yok. Sağlıkları, sıhhatleri gayet yerinde. Biz hizmetimizi eksik etmiyoruz. Berberler ve kuaförler olarak her ay bir bayan ve erkek kuaförü arkadaşımız burada amcalarımızın ve annelerimizin bakımlarını yapıyorlar. Biz sadece küçük dokunuşlarla onları mutlu etmeye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Ayşe Gelir de saç bakımını yaptırdığı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Daha önce kuaföre gitmediğini dile getiren Gelir, kendilerine bu hizmeti sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
