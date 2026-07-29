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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli’nde panelvan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kırklareli'nde panelvan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karacaibrahim Mahallesi Nüzhet Somay Caddesi'nde V.T. idaresindeki panelvan aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde 9 düzensiz göçmen ile sürücü V.T. yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli V.T, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan panelvana ise el konuldu.

Kaynak: AA
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