Kırklareli'nde 16. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği Yapılacak

"16. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 12-14 Eylül'de yapılacak.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Belediyesi işbirliğinde hazırlanan şenliğin büyük bir coşku ile yapılacağını ifade etti.

Şenlikte kentin kültürel zenginliklerinin de tanıtılacağını belirten Ertaş, şenlikler kapsamında konserler, en iyi bağ ve üzüm gibi yarışmaların da yapılacağını kaydetti.

Ertaş, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.