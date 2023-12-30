Kırklareli'nde 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı

Kırklareli'nde Orman İşletme Müdürlüğünce 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı.

Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde oluşturulan stantta ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

Vatandaşlar fidan dağıtımına büyük ilgi gösterdi. 1500 çam fidanı kısa sürede dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, AA muhabirine yeni yıl dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldığını söyledi

Her vatandaşın en az bir dikili ağacının olması gerektiğini belirten Karakaya, vatandaşların aldığı fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmasını istedi.