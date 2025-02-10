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Kırklareli'nde 11 Köpek ve Bir Kuzu Ölü Bulundu

Kırklareli'nde 11 Köpek ve Bir Kuzu Ölü Bulundu
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Kırklareli'nde iki bölgede 11 köpek ve bir kuzunun ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Ölen hayvanların kesin ölüm nedenleri için otopsi yapılacak.

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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