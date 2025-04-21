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Kırklareli Müftülüğü'nden Din Hizmetleri ve Yangın Güvenliği Toplantısı

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Kırklareli Müftülüğü, din hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi. İl Müftüsü Yusuf Eviş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda din görevlileri ve şube müdürleri yer aldı. Ayrıca Vize ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Müftülüğünce din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş başkanlığında, müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, şube müdürleri ile din görevlileri katıldı.

Vaiz Ramazan Dağlı, toplantıda din hizmetlerinin sahadaki etkisi, din görevlisinin sorumlulukları ve rehberlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yangın tatbikatı yapıldı

Vize ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Vize İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikat öncesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, belediyenin fen işleri, atık arıtma ve sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi personeline yangına müdahale eğitimi verdi.

Yangın durumunda öncelikli yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimin ardından, senaryo gereği yangın alarmı verildi.

Personel hızla binalardan tahliye edilerek güvenli alana yönlendirildi. Ardından yangın tüpü ile alevlere müdahale yöntemleri gösterildi.

Trafik denetimi yapıldı

Vize ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, ilçede farklı noktalarda trafik denetiminde bulundu.

Denetimde araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, motosiklet sürücülerine trafik güvenliğine yönelik uyarıda bulundu.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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