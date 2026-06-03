Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi beton santrali projesini reddetti

Kırklareli İl Genel Meclisi beton santrali projesini reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantılarında, Asilbeyli köyüne yapılması planlanan beton santrali projesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun olmadığı yönündeki raporu doğrultusunda oy birliğiyle reddedildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, kent merkezine bağlı Asilbeyli köyüne yapılması planlanan beton santraline ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda beton santrali projesinin uygun olmadığı görüşüne yer verildi.

Meclis üyeleri oy birliği ile beton santrali projesini reddetti.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı