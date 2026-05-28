Kırklareli'nden Orman İçin Duyarlılık Çağrısı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlara orman varlıklarının korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ormanların, bayram neşesinin paylaşıldığı en büyük ve en özel yuva olduğu vurgulandı.

Tatil sürecinde doğaya çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eşsiz yuvada misafir olduğumuzu unutmamalıyız. Doğada geçireceğimiz zamanlarda geride sadece güzel anılar bırakalım; sönmemiş ateş veya toplanmamış çöp bırakmayalım. Gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak hepimizin sorumluluğundadır."

Vatandaşların, orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları ve çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.