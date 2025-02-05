Kırklareli İl Genel Meclisi, Fidanlık Alanını Belediyeye Kiraladı

Kırklareli İl Genel Meclisi, Büyükkarıştıran beldesindeki iki fidanlık alanını dinlenme ve mesire yeri olarak 5 yıl süreyle belediyeye kiralanmasını onayladı.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı 3. birleşiminde, Büyükkarıştıran Belediyesinin Yeni Mahalle mevkisindeki iki fidanlık alanının tekrardan belediyeye kiralanması talebinin yer aldığı gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesine ilişkin İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu raporu okundu.

İl Daimi Encümenince 2004 ve 2014 yıllarında 10'ar yıllığına Büyükkarıştıran Belediyesine kiralandığı, fidanlık içerisinde yapılan tesislerden de kira geliri elde edildiği bilgisine yer verilen raporda, aynı sözleşme doğrultusunda dinlenme ve mesire yeri olarak 5 yıllığına Büyükkarıştıran Belediyesine kiraya verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.