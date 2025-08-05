Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantıları Başladı

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Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında ağustos ayı toplantılarına başladı. Toplantıda temmuz ayı son birleşimine dair tutanak özeti okunarak oylama yapıldı ve gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, temmuz ayı son birleşimine ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından gündeme maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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