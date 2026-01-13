Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Vali Uğur Turan başkanlığında Kırklareli İl Encümeni toplantısı yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, Vali Turan başarı belgelerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline takdim etti. Ayrıca, Vali Turan kampanyalarına devam ederek aile ziyaretlerine de katıldı.

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Vali Turan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Turan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, Müdür Yardımcısı Görkem Özgür, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi Müdür Vekili Ümit Erken ile İl Göç İdaresi personelini makamında kabul etti.

Personelle sohbet eden Turan, çalışmalarında başarılar diledi.

Turan, ardından personele başarı belgesi verdi.

Vali Turan, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile evde sağlık hizmetlerinden yararlanan aileleri ziyaret edip, taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel


