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Kırklareli haber... Vali Ekici, Kırklareli Barajı'nda incelemede bulundu

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Kırklareli haber... Vali Ekici, Kırklareli Barajı'nda incelemede bulundu

Kırklareli haberi... Vali Birol Ekici, suyun her damlasının bilinçli kullanılması gerektiğini bildirdi.

Vali Birol Ekici, suyun her damlasının bilinçli kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ekici, Kırklareli Barajı'nda inceleme yaptı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı'dan depolama, su hacmi ve tarım arazilerine verilen su miktarı hakkında bilgi aldı.

Yeryüzünün yüzde 71'inin su olduğunu belirten Ekici, suyun her damlasının kıymetli olduğunu söyledi.

Suyun yüzde 1'inin kullanılabildiğini vurgulayan Ekici, bu nedenle suyun her damlasının dikkatli kullanılması gerektiğini anlattı.

Ekici, çiftçilerin vahşi sulamadan uzak durması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli su Güncel Haberler

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